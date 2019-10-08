Streetball.



Marcus Morris got ejected for purposely hitting Justin Anderson in the head with the ball 😳 pic.twitter.com/mOEDsajWCH — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年10月8日

尼克隊本季新加入的前鋒馬可斯莫里斯（Marcus Morris），希望把強勢的存在感帶到新球隊，今天第一場熱身賽他就做到了，於比賽中直接拿球砸向防守他的巫師隊球員賈斯汀安德森（Justin Anderson），因此收到驅逐出場。

這個插曲發生在第3節，賈斯汀安德森貼身防守馬可斯莫里斯，持球的莫里斯先是大動作揮舞手肘，安德森閃了一下，並轉頭示意裁判，不過比賽繼續，安德森也持續干擾莫里斯，莫里斯一個不爽，直接雙手拿球砸上安德森的額頭，比賽因此中斷，兩人也互相對峙，雙方隊友趕緊介入，莫里斯收下二級惡意犯規、遭到驅逐出場，可能會面臨一場禁賽。

這場比賽尼克隊104：99獲勝，馬可斯莫里斯留下17分、7籃板數據，上場時間19分鐘，賽後他透露，安德森講了一些話，兩人彼此也看不順眼，他認為自己是有點反應過度，「至於我是否擔心禁賽？如果是例行賽我就會煩惱，我可不想錯過任何一場例行賽，如果今天這場是例行賽，我就不會這麼衝動了，球隊需要我做出貢獻，我得聰明點，立下更好的模範。」

曾和馬可斯莫里斯雙胞胎兄弟馬基夫莫里斯（Markieff Morris）同隊過的巫師後衛畢爾（Bradley Beal）對此坦言不意外，他說：「我不訝異這對雙胞胎兄弟做的事情，他倆都是打法很拚也勇於對抗的球員，也很會噴垃圾話，不管馬可斯跟安德森之間發生什麼，你們都可以預期莫里斯雙胞胎不會坐以待斃，我們也見識到NBA熱身賽就這麼瘋狂了。」

(中時電子報)