韓瑞熙在直播中認戀鄭多恩。（圖／翻攝自hxxsxxhee、cvors IG）

T.O.P於2017年爆染毒事件。（圖／中時資料照片）

韓國天團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）兩年前和YG練習生女友韓瑞熙在家吸毒被捕，韓瑞熙之後反咬T.O.P持毒在先，今年又爆料iKON的隊長B.I染毒。近日韓瑞熙傳出和參加《臉贊時代7》的T界天菜鄭多恩過從甚密，昨(7日)韓瑞熙一改否認態度，在直播中承認出櫃，還指「交往時間比大家想像還長」，又引發話題。

韓瑞熙過去因和T.O.P惹出呼麻風波走紅，去年T.O.P復出在IG發文，韓瑞熙便反擊前男友說：「我幫著你們藏了多少你們公司的事，天啊我太善良了」，今年韓瑞熙又咬iKON 隊長B.I買毒，並指自己遭YG社長梁鉉錫威脅要求翻供並扛下所有罪名，使梁鉉錫今年6月宣布卸下在YG娛樂所有職務，離開公司。

近日韓瑞熙遭傳和從《臉贊時代7》出身的鄭多恩交往談女女戀，韓瑞熙當時第一時間回應：「我知道大家想要什麼，但不是那樣的關係」，還稱有個交往了5個多月的男友，跟鄭多恩的關係只是認識多年的姊妹，沒想到昨韓瑞熙在直播中大反轉，親口承認出櫃，更透露與鄭多恩交往時間比大家知道還久。

而這位外型中性的網路紅人鄭多恩，2009年曾參加《臉贊時代7》走紅，被封為「小姜棟元」，她曾透露過去因為想要登記結婚，聽說外型如果能變成男生就能改變身分證上的登記，自己便跑去醫院打了兩次男性荷爾蒙，才有現在的外貌。

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(中時電子報)