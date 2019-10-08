丁寧邀時報文化出版社董事長趙政岷擔任「模特兒」，示範簡單的肩頸放鬆與腹式呼吸法。（記者廖慧娟攝）

去年榮獲金馬奬最佳女配角獎的丁寧，今天（10月8日）下午發表第4本新書《我不要完美，只要完整：成為自己的七堂課》，娓娓道出自己扭曲的童年、挫敗的感情、混亂的人生；直到遇見瑜伽，學習透過操作形而下的身體，意外發現心靈隨之清澈強壯，從而了解如何與失敗的自己共處之道。

丁寧表示，這本書從構思、寫作到出書，折騰了4年，之前曾與數家出版社簽約，但出書計劃往往無疾而終，或是一直希望她推出瑜伽提振身心靈的工具書；行事果斷的她發現出版社意興闌珊時，就主動解約，因此出書計劃一再延宕。

直到獲得金馬獎的半年前，遇上時報文化出版社的現任編輯，丁寧才終於如願推出新書。她表示，編輯認為她的文筆好，把她原本寫的3萬文分為7 個部分，讓她照著這個脈落擴充內容；她在忙碌的工作與家庭生活中，硬擠出時間，重新檢視過去的自己，補充7萬字，包括扭曲的童年、挫敗的感情、混亂的人生，在演藝圈的前10年過度在乎別人眼光、不成功的演藝事業，以及到達谷底後，如何討厭自己、如何從泥淖中驚醒，接觸過無數形而上的心靈課程，換來一次又一次空洞與徬徨，直到遇見瑜伽、心靈諮商課程，意外發現心靈隨之清澈強壯，更明白與失敗的自己共處之道。

記者會現場，丁寧邀請時報文化出版社董事長趙政岷擔任「模特兒」，示範簡單的肩頸放鬆與腹式呼吸法，並引導出席的媒體記者閉眼冥想，學習自我放鬆、讓身體獲得更多氧氣、精神煥發的方法，表示希望藉由《我不要完美，只要完整：成為自己的七堂課》，讓更多人知道透過呼吸與身體律動，心靈會獲得比快樂更重要的平靜，並擴大影響力，讓迫切需要理解的台灣也能獲得更多能量。

丁寧笑說，她常在臉書分享心得：「現在是一手拿金馬，一手寫金曲」。她也透露，這本書出版過程坎坷，但在獲得金馬獎之後，眾多出版社找上門，提出多個出書計畫，讓她有種「尾椎翹很高」（指驕傲）的感覺。

新書已在10月4日上架，丁寧將於10月12日、13日、26日及11月17日分別在台北誠品松菸店、高雄誠品大遠百店、台北easyoga台北門市及台中誠品中友店舉行新書分享會，歡迎民眾參加。詳情請洽時時報文化出版社官網或時報出版臉書。

(旺報 )