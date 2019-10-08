媒體報導，日前涉賣假貨爭議遭收押禁見的直播主連千毅，近日來桃色風波不斷，而被捲入連千毅後宮的辣模子涵被爆出，「5年前什麼都不是」，如今已開千萬奧迪超跑R8，還有媒體爆料，連千毅曾以「妳生活費想要多少？」要求與子涵交往遭拒。

網紅「在不瘋狂就等死」團長游否希向媒體透露，「五年前認識子涵的時候，她還不是什麼東西」，當時開的車是粉紅色NISSAN日產350Z，大約200萬台幣上下，游否希也曾邀她拍片，短短五年，如今子涵已經換開粉紅色的奧迪超跑R8，要價1100多萬，令人刮目相看。

有媒體報導，連千毅曾以「妳生活費想要多少」要求交往，結果遭子涵以「我想自己賺」回絕。游否希也幫子涵澄清，她真的都是靠自己努力，絕對沒有乾爹，而且還時常低調捐款幫助弱勢。

子涵日前公開與連千毅對話截圖，嚴正否認周刊報導是連千毅小三的傳聞，她的經紀人也透露，子涵因受輿論批評，壓力大到連身體都出狀況，日前因腸胃炎住院休養。

(中時電子報)