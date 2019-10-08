公所規畫風動裝置展，以客家花布鯉魚風箏妝點苗栗後火車站長廊。（何冠嫻攝）

苗栗市公所懸掛蜻蜓藝術風箏，為民眾洽公空間增添風采。（何冠嫻攝）

「客家花布鯉魚風箏」風動藝術 妝點苗栗火車站

苗栗風箏文化暨客家美食節，今年邁入第9年，將於26、27日展開，除邀請優秀國內外風箏達人表演外，最道地的「四炆四炒」客家美食饗宴也將再度上菜。為迎接年度風箏節，苗栗市公所更新增打卡亮點，規畫風動裝置展覽，為風箏節暖身。

苗栗市公所辦理年度風箏文化暨客家美食節，將於26、27日在經國路河濱公園熱鬧展開。苗栗市公所主任祕書邱宏宬指出，今年首度規畫風動裝置展覽，以客家花布鯉魚風箏、蜻蜓藝術風箏，分別妝點苗栗後火車站長廊與苗栗市公所大廳，讓來往車站的旅客與洽公民眾，感受風動的藝術趣味，宣傳活動更增添市容新亮點。

此外，風箏節聯合客家美食舉辦，客家傳統四炆四炒辦桌活動時隔5年再現，50桌名額報名秒殺，公所再增加20桌也瞬間額滿，至今仍有民眾不斷致電詢問。邱宏宸說明，因場地限制，70桌已是最大極限，而苗栗市區內也有許多美食店家，遊客造訪苗栗市，隨處皆能品嘗到最道地的美味。

(中時 )