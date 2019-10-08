路牌整編亂象多！桃園市從2016年開始編列預算門牌整編，截至目前為止，進度僅67.33％，市議員謝美英表示，像是中壢區就出現莊敬路216號到716號，中間僅隔著10米寬的陸光五街，卻空了500號，而省道台1線橫跨多個行政區域，民政局對於重新整編路名，也莫可奈何。

謝美英指出，除莊敬路短短10公尺空500號外，同條道路90號、92號間竟然沒有留號碼，中間有3個地號，地主現在新建房屋，打算申請門牌，赫然發現沒有預留門牌，未來新成屋只能編成90-1、90-2，屋主希望相關單位協助處理，讓自己的房子有自己的號碼，不要依附在其他號碼。

而市議員林政賢與黃景熙則對於省道台1線跨區域卻不同路名，要求民政局需要整併，他們指出，桃園區與八德區段，中山路變中華路，中華路又變中山路，然後中山路又變成中華路一段、二段，到了中壢又改變，路名重複卻因為區不同而改變，民眾霧煞煞。

湯蕙禎表示，由於行政區劃法還在立法院尚未三讀通過，道路名稱暫時還無法整合，而一路多名或門牌混亂區域，2019年目標值訂定為3710戶，截至8月底止，共計完成門牌整編2498戶。

(中時 )