新北市政府交通局為改善汐止交通問題，昨(8)日上午與新北市議員白珮茹前往吉林街會勘，評估將吉林街於上午7時至9時改成單行道，僅供汐止往台北車輛通行的可行性。白珮茹表示，吉林街是雙向單線道，但寬卻只有6米，光今年就發生30多起大小車禍，嚴重影響周邊交通，汐止居民需要一條更安全、順暢的聯外道路。

新北市汐止區吉林街是汐止居民通往台北市重要聯外道路，但寬度僅6米，顛峰時段常可見汽、機車爭道場面，車子交會也都得放慢速度，只要發生一個車禍，便連帶影響周邊交通，造成汐止交通打結。

新北市政府針對此問題，提出改善方案，擬於顛峰時段上午7時至9時，將吉林街改成僅供汐止往台北市車流通行的單行道，另再開闢一條防汛道路供台北市往汐止方向車輛通行。新北市交通局與新北市議員白慧茹等人，昨日上午一起前往吉林街會勘，評估政策可行性。

白珮茹指出，吉林街巷弄狹小，卻有大量車流，光今年就發生30多起交通事故，幾乎每次事故都造成車潮堵塞，解決吉林街交通問題客不容緩，她會持續關注此案。

白珮茹強調，雙北是共同生活圈，吉林街如果發生車禍，影響到的不止新北市民，也會連帶影響台北市前往汐止上班民眾，希望台北市府能協助配合，一起改善雙北交通。

新北市府表示，彙整好資料後，他們將送交給台北市府，只要台北市府同意，此案便可於年底前試辦。

(中時 )