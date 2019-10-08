「綜藝教母」張小燕縱橫電視圈66年，對台灣演藝圈貢獻不小，也提攜不少後輩，更榮獲本屆金鐘獎終身成就獎，但是年輕人對她的成就不是很了解，因此有網友在PTT發問「張小燕到底厲害在哪裡」，就有人舉出3點，認為她拿獎是實至名歸。

金鐘獎上周圓滿落幕，而張小燕獲得終身成就獎的片段最為感人，不過有網友就在PTT發文詢問「張小燕到底厲害在哪裡」，認為從小看她節目，並不覺得有趣，也不知道她的代表作是什麼，此則文章引起網友論戰，不少人提出看法，認為她就是電視圈唯一清流，出道66年沒有緋聞或大的負面新聞，而她真正價值不是搞笑，節目很少攻擊人也沒有腥羶色，也很提攜後輩。

更有網友提出3點，認為張小燕除了「有其獨特性，不會和其它節目重複性太高」、「本人主持風格親和溫暖」，還有「主持的節目非常多元」，而她也都是真心對待每個後輩和來賓，總是讓別人比她耀眼，在她節目中還有機會看到明星的新鮮樣貌，這些價值不是言語能形容的，鎖以她拿獎是實至名歸。

(中時電子報)