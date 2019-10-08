苗栗縣首座非營利幼兒園啟用，園址是借用斗煥國小閑置教室改建而成。〔謝明俊攝〕

苗栗縣首個非營利幼兒園掲牌

苗栗縣政府全力推動非營利幼兒園，首個斗煥非營利幼兒園8日正式揭牌啟用，苗栗縣長徐耀昌親自到場主持揭牌，斗煥非營利幼兒園是借用斗煥國小空閒教室，經改裝整理符合幼兒學習使用，並加裝幼兒玩樂設施後，從108學年度第1學期開始招生，目前共有3班約90名幼兒入學，徐耀昌將繼續推動設立多所非營利幼兒園，以符縣民需求。

苗栗縣長徐耀昌重視幼兒教育，但因部分人口眾多的市鎮公託數量不足，無法滿足縣內幼兒教育需求，因此，才全力推動非營利幼兒園，希望結合民間幼託能量，一方面提升幼託教學品質，也讓家長不為私立幼兒園的高學費所苦，利用公立國小或是公建幼兒園，由優良的民間幼託組織來承接業務，以OT模式來提升幼兒教育機會及品質。

苗栗縣政府教育處選定成立首個非營利幼兒園，是設在頭份市斗煥國小，因該校有多餘校舍空間，無須再多花經費興建新教室，在短時間內就可完成新幼兒園設置，立即提供給當地民眾家中幼兒使用。

斗煥非營利幼兒園，招收的幼兒是以3至5歲為主，每人每月平均費用約3500元，如果是中、低收入戶都免繳學費，上學時間為每週1至週5上午8時至下午5時，如果需要延拖服務，家長另可向園方接洽。

苗栗縣長徐耀昌8日上午主持首個非營利幼兒園揭牌啟用典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣首座非營利幼兒園啟用，為符合幼童使用，廁所也經過改裝。〔謝明俊攝〕

苗栗縣首座非營利幼兒園啟用，幼童們列隊歡迎縣長徐耀昌。〔謝明俊攝〕

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