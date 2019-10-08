花蓮市成為高千穗首個外國姐妹城市，外來在農業、文化與觀光等層面都會有進一步交流，對於花蓮在日本的行銷與文化傳播，也將收穫助益。（王昱凱攝）

花蓮市長魏嘉賢（右）與日本高千穗町長甲斐宗之（右）於8日簽訂姊妹市盟約，成為花蓮市睽違34年後，第六個姐妹都市。（王昱凱攝）

花蓮市與日本高千穗町於8日將14年友好城市關係昇華，成為花蓮市睽違34年第6個姊妹市。市長魏嘉賢提到，兩地驚人的相似，都有鬼斧神工的峽谷地貌，高千穗為日本神話起源之地，花蓮則是原民文化中太陽的故鄉，未來在農業與地方創生上都可以請益高千穗甲斐宗之町長，活化花蓮、走向世界。

甲斐宗之提到，雙方交流的契機始於町內聘用來自台灣醫師開始，後於1990年成立「高千穗日華親善協會」，雙方友好近30年。町議會於6月全體通過同意締結，花蓮也成為高千穗首個外國姐妹市。

魏嘉賢提到，高千穗貴為神話之地，於日本無人不知曉，此次締盟，相信對花蓮在日本的行銷與知名度會得到非常大的助益，外交小至國民、大至國家，皆是國際友好重要一環，下月更要與日本盛岡締盟友好城市，在國內外交困境下，逆勢成長。

魏嘉賢表示，高千穗町於農業領域發展精熟，牛隻與稻米都是進貢日本天皇食用的高級農產，花蓮山水皆好、農業發達，往後在相關領域的交流將更加順暢，而甲斐町長還是地方創生高手，花蓮必能從中獲益良多。

明年高千穗町即將迎接「町政實施」100周年，魏嘉賢也將回訪。甲斐贈送花蓮市一塊「梅上黃鶯」木雕作品時表示，以國花梅花搭配春天象徵的黃鶯，有相得益彰之意。魏嘉賢與夫人也回贈親手製作的香皂，象徵友誼如香氣長存。

(中時 )