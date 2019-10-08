司法院今(8)日召開人審會，通過台中高分院庭長陳賢慧，接任新北地方法院院長人事案。另已辭職的前桃園地方法院女法官俞力華，因開庭態度不當，人審會決定給予「書面告誡」警告，並將處分情形登載在其人事資料上。

司法院原秘書長呂太任接任大法官後，祕書長一職由新北地院長林輝煌升任後，林所留職缺，司法院長許宗力決定由和呂太郎司法官訓練所24期同期的陳賢慧接任，人審會今(8)日開會討論後通過陳的人事案。

另人審會還討論懲處案，原桃園地院法官俞力華，去年10月1日離職後，因任職法官期間，5年辦案遲延45件，遭監察院彈劾，今年8月職務法庭曾判她免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。

俞力華這次被懲處，主要是她在開庭時曾說出「那你就活該」、「想要多開幾庭，等於浪費司法資源，我會認為犯後態度不佳，量刑上就無法對你寬待」、「你是個男人就要敢做敢認！」等不適當言詞，民間司改會2015年具狀請求法官評鑑委員會個案評鑑後，決議由司法院交付人事審議委員會審議。

人審會討論後，認定俞開庭過程的不當言行，構成《法官法》情節重大情事，決定予以書面告誡的警告處分，並將處分情形登載在其人事資料。

(中時 )