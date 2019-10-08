男、女廁間比例調成1比3、4，廁間坐、蹲比例重新調整，以符合身障朋友及長輩需求；親子廁間有尿布平台、兒童洗手台，並打造無障礙廁間，環境更友善。 （台中市政府建設局提供／張妍溱台中傳真）

台中市公廁改建將遍地開花，8日於北屯區823公園舉行「廁所革命」開工祈福典禮，第1階段先從北、東區5座公園、共8處公廁實施改建，並逐步翻修，約4個行政區共172處公廁，將爭取經費納入廁所革命計畫，除了全面調整公廁坐蹲廁間比例，另打造親子及無障礙廁間。

台中市長盧秀燕親自為「廁所革命」開工祈福，表示新市政團隊上任後聽取民意，推動「廁所革命計畫」照顧民眾生理面，強調第1階段「改建8處公廁只是起步」，逐步翻修遍及全台中市為最終目標，給民眾全新、不一樣的公廁感受。

盧秀燕指出，先改善公廁髒亂惡臭、解決治安死角後，再進行廁間設計；例如，女性上廁所為男性3倍時間，故將男、女廁間比例調成1比3、4，廁間坐、蹲比例重新調整，以符合身障朋友及長輩需求；親子廁間有尿布平台、兒童洗手台，並打造無障礙廁間，環境更友善。

建設局長陳大田說，全市公廁將「改頭換面」，清潔維護工作仍是重點，今年9月完成全市147座公園、172處公廁建置「公園公廁通報系統」，民眾掃描公廁入口處牆壁上Qr Code條碼，即時通報公園公廁清潔維護及水電設施修繕等，共同維持公廁良好環境。

建設局指出，推動「台中美樂地」計畫，包括，公園廁所革命、公園無障礙環境及遊戲安全環境善，爭取中央經費補助，先從東區東峰公園2處、北區中正公園3處、西屯區3信公園1處及北屯區823公園、民俗公園1處等公廁，率先進行改善。

(中時 )