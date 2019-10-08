土耳其網紅「圖佳」扛三太子現身記者會，邀請民眾一同體驗蘆洲神將傳統文化。（譚宇哲攝）

蘆洲8尊神將現身新北市府1樓大廳。（譚宇哲攝）

新北市蘆洲神將文化祭系列活動開跑，主活動將於11月3日在蘆洲鷺江國小舉辦，現場將有18尊神將為民眾祈福，並發放2500碗道地切仔麵、飲品等美食，讓民眾免費品嚐，邀請民眾到蘆洲感受神將故鄉的傳統文化魅力。

蘆洲區公所8日上午在新北市府一樓大廳舉辦記者會，請來蘆洲8尊神將到場，更邀請到土耳其網紅「圖佳」扛三太子現身，並播映其拍攝的「一日神將腳」體驗影片，透過外國人視角，敘述蘆洲傳統文化獨到之處。

圖佳表示，扛三太子的感覺很新鮮、很重，自己很喜歡台灣、想變成台灣人，希望能夠認識所有的台灣傳統文化，也想讓更多國際朋友一起認識，歡迎大家11月3日一起到蘆洲參與神將文化祭活動。

新北市文化局表示，蘆洲神將擁有百年歷史，在地有近10個神將會、200多尊神將，數量、密度及精緻度為全國之冠，更有台灣唯二擁有身分證的神將，因此也有「神將故鄉」、「神將窟」美稱。

蘆洲區公所表示，系列活動包括「蘆洲神攝手」攝影比賽、「與神同行 悠遊蘆洲」文化導覽，邀請民眾深入體驗蘆洲在地文化，此外，主活動當天規畫豐富活動，包括「千人踩街活動」、「千碗切仔麵免費大放送」、「喜迎將臨 集點送禮」、「一日神將體驗」、「神將公仔DIY」、「打卡送文創品、商圈折價券」等，邀請民眾一起到鷺江國小同樂。

(中時 )