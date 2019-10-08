小松美羽（左）與黃韻玲與HTC花1年時間創作VR作品《祈禱》。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

小松美羽為《祈禱》創作的手稿。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

甫入圍第76屆威尼斯影展VR主競賽單元及英國雨舞影展，由HTC VIVE宏達電、日本當代藝術家小松美羽Miwa Komatsu及資深音樂創作大師黃韻玲攜手、花1年時間共同創作的VR互動藝術作品《祈禱》，10月9日下午2點，在高雄海洋文化與流行音樂中心鯨魚堤岸O2將展開為期五天「黃韻玲x小松美羽x HTC「祈禱」VR音樂跨界狂想體驗展」。

觀影者戴上VR頭顯後，透過《祈禱》可以走進1個充滿神獸意象的世界，盡情探索這個奇幻的空間。HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘說：「在《祈禱》作品中我們達成3項創新，包括科技結合藝術的跨界創新、正在開發中區塊鏈交易平台上的商業創新，以及從互動模組(聲音、味覺、互動)達成技術創新。」

這是《祈禱》繼威尼斯影展後在台舉辦的全球首映，為此HTC VIVE ORIGINALS更大手筆為這次全台首場展映量身設計現場大型裝置藝術。《祈禱》導演劉思銘說；「這次展映現場將融入層層迷宮元素，主要為了突顯藝術家在追尋靈感的軌跡，從現實的裝置進入虛擬的VR，並讓觀眾真實體驗從零開始摸索的創作過程，用情境設計為小松美羽作品《祈禱》增添話題性。」

10日晚間，《祈禱》音樂原創資深音樂人黃韻玲將LIVE表演，現場將重現薩瑪鼓及頌缽的靈性音樂，帶領觀眾展開《祈禱》奇幻旅程。

此外，小松美羽的珍貴手稿也將在本次展映期間首次公開，青龍、朱雀、白虎三種極具東方色彩的神獸，在當代藝術家小松美羽以奔放用色詮釋無界的感動，同時在小松美羽建構的神獸世界中，體驗者將在神獸的引領下，透過對世俗的凝視與反省、記憶與意識的辯證、靈魂的輪迴與重生，對自我和世界產生感應，並且將感受化為祈禱，把祝福從虛擬世界帶向現實人生。

(旺報 )