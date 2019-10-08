針對NBA總裁席爾佛支持火箭總管莫瑞的言論自由，大陸人民日報質疑席爾佛有雙重標準，前快艇老闆斯特林的種族歧視言論，最終被逼得轉賣球隊，而且遭到終身禁賽，對於莫瑞的言論不但不懲處，而且還公開支持，兩套標準太過份了。

人民日報報導指出，不少網友將2014年前快艇老闆斯特林與女友的談話錄音內容，當中涉及了種族歧視言論，那時候NBA官方不僅公開指責，而且還大動作的重懲，要求斯特林賣掉球隊，並且將斯特林終身禁賽，不得踏入任何場館看比賽。

如今NBA先在官方聲明稿中沒有指責莫瑞的言論，NBA總裁席爾佛更在日本之行受訪時支持莫瑞，引發了大陸民眾的撻伐。

NBA中國熱身賽本周登場，湖人迎戰籃網的兩場比賽備受關注，然而因為這起事件導致幾乎所有賽前活動都被取消，甚至連原本的央視轉播也突然喊卡，看來風波會愈演愈烈，就看NBA當局如何收拾了。

(中時電子報)