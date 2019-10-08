雙十連假好熱鬧！台南沿海的重要活動虱目魚文化季將於10日登場，當天將在北門水晶教堂舉行開幕式，有樂團表演、小旅行介紹、撒網達人秀、農特產品展售等，午間還有選用在地養殖的鹹水虱目魚、龍膽石斑、白蝦等入菜的虱目魚千人宴，原價4500的料理只要2500元，上線不久就秒殺，另外還有虱目魚產區小旅行，民眾可走訪沿海景點體驗農漁村風情。

虱目魚文化產業活動已經邁入第8年，近年來除了推廣虱目魚外，也搭上食農教育的熱潮，主要產區的區公所都規畫農漁村輕旅行，透過實際到產地體驗，讓民眾能夠更了解虱目魚的生產過程，以及產業對漁村經濟的重要性

北門區長張明寶指出，台南市有虱目魚故鄉之稱，迄今已經有400年的養殖歷史，在養殖面積、產量、產值都居全台之冠，每年7到11月是主要產期，因此串連沿海北門、七股、將軍、學甲、安南等地，推廣虱目魚文化，北門區虱目魚都採海水養殖，海產滋味鮮美，今年的海鮮宴席也請來在地傳承三代的滿春食堂負責料理，可吃到北門出產的虱目魚、白蝦、石斑、烏魚子等新鮮食材。

開幕式當天在水晶教堂旁則有中外合璧的樂團表演，太鼓、吉他、管樂齊聚一堂，還有台南特色農特產展售會，跨區小旅行介紹等，如安南區的虱目魚彩繪、七股遊潟湖、將軍漁貨拍賣、學甲看交趾陶等有趣行程，體驗虱目魚魅力。

(中時 )