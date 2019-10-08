◎國慶連假 明午國道湧首波車潮

即將進入4天國慶連續假期，交通部高速公路局預估，連假期間國道車流以旅遊性質為主，前兩天南下車流較多，後兩天轉為北上車流為主，而明日下午4時左右會出現第一波南下車潮，預估到晚間8時左右舒緩。

◎國慶日不升旗 侯將帶國旗爬硬漢嶺

新北市國慶日不舉行升旗典禮，引發韓粉熱議，新北市議員周勝考8日在議會質詢時，詢問市府官員侯友宜國慶當天要去哪，民政局長柯慶忠表示，當天侯市長會率領局處首長，帶著國旗去爬五股觀音山硬漢嶺，展現愛國心。

◎誤傳日相賀國慶文 蘇將查處外交官

駐大阪經濟文化辦事處福岡分處4日在福岡舉辦中華民國108年國慶酒會，日本正副首相致賀電，並且在署名賀電中直接稱呼「中華民國」，但隨即被日本首相府否認有此事。國民黨立委蔣乃辛今在立法院質詢行政院長蘇貞昌此事，蘇貞昌表示，這種事情何其重大，更應嚴謹，「這個應該要查處。」

◎十一長假 陸客來台人數破11年新低

大陸祭出限台令，過去觀光業者最期待的十一長假，今年威力也因此不如以往，平均來台人數僅過去三分之一，僅剩約3470人，創下11年來最低紀錄。學者指出，我國政策過於保守、目標太低，且領導觀光的觀光局層級過低，應建立國家級的觀光單位，才有能力帶領觀光業往前進步。

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(中時電子報)