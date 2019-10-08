國民黨2020參選人最近被綠媒黑成以歷史名言「何不食肉糜」傳世的晉惠帝，資深媒體人黃暐瀚嘆台灣可不可以，不要「雙標」？並批，刻意把一個願意傾聽民眾陳情意見的市長，捏造得這麼不堪？這是媒體該有的態度跟責任嗎？

資深媒體人黃暐瀚在FB表示，不要「雙標」！比起明年到底是誰當選總統？他更在意的，是台灣可不可以，不要「雙標」？想要電費便宜，卻又不要核電？不想用肺發電，卻又火力全開？想要台灣獨立，卻又害怕打仗？希望維護主權，卻又不去當兵？雙標的事情，在台灣越來越常見，雙標帶來傷害，雙標，讓台灣沒有未來。

黃暐瀚說，如果大家不能在同一個基礎上談論事情，不管是蔡英文連任，或是韓國瑜當選，上任的那一天，也將是痛苦開始的第一天！

他舉例，前兩天有個韓國瑜下鄉看水蓮產業鍊的新聞，幾個媒體斗大標題：「農民求韓幫外交，竟回：當上總統再幫你」！還有：「民眾求活化客家文物館、韓回：你自己想一想」！

黃暐瀚說，「這則新聞把韓國瑜講成了晉惠帝，不知民間疾苦，腦子裡全都裝塞。」怎麼會農民求你幫忙，你還開條件，得先當選總統才幫？怎麼會民眾希望救救客家文物館，韓國瑜要民眾自己去想辦法呢？

結果，黃暐瀚把當天的「直播」全程一小時，全部看完才發現，這根本是用一顆雞蛋，做成一客牛排。素材是真的，訪問也是真的，但兩位民眾與韓國瑜的互動，其實很良好，也感謝，甚至支持韓國瑜的部分，全部被特定媒體給「消去」了，就像之前黑他的綠營粉絲團，刻意把很多他講的話剪掉一樣。想讓你討厭一個人，就把他故意講成「你討厭的模樣」。

黃暐瀚批，說有多惡劣，就有多惡劣。韓國瑜不見得會選贏總統，韓國瑜也會必能當的好總統，這些都需要時間檢視。但刻意把一個願意傾聽民眾陳情意見的市長，捏造得這麼不堪？這是媒體該有的態度跟責任嗎？雙標誤國，雙標傷害了台灣。

(中時電子報)