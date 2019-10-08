「電音女神」謝金燕2017年復出後，除了繼續唱跳外，也積極向時尚圈發展，今年2度出征時尚周，且加碼一口氣跑遍紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝周，受到時尚雜誌請託，背負了將台灣設計師作品串聯至國際舞台的使命，而自我要求甚高的她，為了完美達成任務，不惜自掏腰包解決經費拮据的狀況，豪爽表示「無酬、出力、出錢，小事！」，讓人直呼姐姐就是霸氣！

而謝金燕這趟時裝周之旅，耗時了一個月時間，終於結束行程，姐姐今天在臉書主動po文，報告這趟「姐很乖」，因為整趟時尚之旅只買了一個包，「真的是唯一一個跟媽下跪的包，但哪個superstar整個時裝週只買一個包呢？太不可思議...」。

謝金燕無奈解釋，也不是不想血拚犒賞自己，但「實在是真的沒空太累加上時差，有空時也真的走不動」，而且還有一個最重要的苦衷，那就是「行李在出發時就已超重罰了不少錢，更何況到第二站、第三站、第四站.........罰到大俠都不想再買任何東西了」，姐姐最後不忘介紹這唯一的戰利品，就是香奈兒最新款「CHANEL 19 BAG」，要價約台幣16萬，女神一出手就花大筆的，不忘自我安慰，「到巴黎不買CHANEL包，好像沒到過巴黎一樣，就當作這趟時裝週的紀念品」，還分享一系列實搭照，看來對新包相當滿意。

(中時電子報)