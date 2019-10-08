北市議員許淑華（左）、吳沛憶（右）踢爆，市府讓2間廠商，獨攬全市223所學校的智慧販賣機，一年淨利高達3010萬，有圖利廠商之嫌。（張穎齊攝）

北市議員許淑華（右）、吳沛憶質疑，北市府「一校一智慧販賣機」政策有圖利廠商之嫌，教育局主祕陳素慧（左）澄清都是公開招標。（張穎齊攝）

北市議員許淑華、吳沛憶質疑，北市府「一校一智慧販賣機」政策有圖利廠商之嫌。（許淑華研究室提供）

台北市長柯文哲沒和家長討論，8月就強推「一校一智慧販賣機」政策，引發各界反彈。議員許淑華與吳沛憶踢爆，北市府讓2間廠商，獨攬全市223所學校的販賣機，一年淨利高達3010萬，但支付給學校的使用費僅需年付267萬元，質疑市府圖利廠商。教育局回應，會檢討改進，一周內提出廠商與校方的回饋機制。

許淑華表示，教育局今3月起在9所學校推動試辦，發現每台智慧販賣機，扣除成本後，每月淨利是1萬5000元；而8月上路後，全市223所學校都要設立，所以全北市學校販賣機的總淨利是每月334萬元、每年3010萬元。

許淑華指出，而廠商給每所學校的使用費，1個月只需付1000元，所以全市223校，廠商每月只需付22萬3000元、每年267萬6000元，廠商獲利竟是校方收入的11倍；且市府也沒有檢討回饋機制，例如獲利可以貼補加菜金之類。

「柯文哲朝令夕改！」吳沛憶痛批，柯文哲曾說過要減塑、取消販賣機，結果如今強制每校都要設1台智慧販賣機，且全市223所學校只有2家廠商獨攬，難免有圖利廠商之嫌。

教育局主祕陳素慧表示，廠商不是隨便找，都是採由公開招標的方式，另外因擔心有些偏遠的學校找不到廠商，所以才會將北中南集中綁在一起，讓廠商願意標。

許淑華、吳沛憶要求，教育局不得發文強制學校裝設智慧販賣機，且必須提出檢討改進廠商與校方的回饋機制，於一周內回覆；另外，教育局必須與廠商簽訂個資保密條款，避免學生個資流落他人手中。陳素慧回應，會跟廠商訂立其他特別約定事項，並檢討改進。

(中時 )