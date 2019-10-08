諾貝爾宣布2019年物理學獎得主

諾貝爾獎當中沒有天文學獎，不過許多重大的天文發現經常成為物理學獎的得主，今年就是系外行星的相關研究，今年的諾貝爾物理獎的一半獎金由加裔美國科學家皮伯斯（James Peebles）獲得，另一半則由瑞士日內瓦大學天體物理學家梅耶(Michel Mayor)，與瑞士行星搜獵專家奎洛茲(Didier Queloz)共得。

宇宙微波背景輻射，這是宇宙創生初期的巨大能量，在經過137億年的擴散與冷卻後，仍然迴蕩在宇宙的邊緣，這項發現算出了宇宙的具體年齡。(圖/NASA)

如今熟知的宇宙大霹靂理論，其實是20世紀才建立的，包括愛因斯坦、哈伯都是理論的貢獻者。今年的得主，現年84歲的皮伯斯，是大霹靂理論的重要學家，他最早預言宇宙背景輻射的存在，是宇宙初期的低沉迴音。他的理論模型詳細描述宇宙演化的過程，如何在近140億年中從一個熱的，密密麻麻的球，發展成為如今的廣闊、寒冷和膨脹的宇宙。

現年84歲的普林斯頓大學教授皮伯斯，以基礎宇宙學的貢獻，得到今年的諾貝爾物理學獎。(圖/普林斯頓大學)

77歲的瑞士日內瓦大學天體物理學家梅耶。（美聯社）

53歲的瑞士天文學家奎洛茲。（美聯社）

同時，在1995年，梅耶和奎洛茲，發現了第1個系外行星-飛馬座51B(51 Pegasi B)，它是個非常接近恆星的巨大氣體行星，體積大約是木星的一半，但是距離恆星僅有數萬公里，因此表面溫度奇高，約有1200度(後來此類行星稱為熱木星)。

第一個被發現的系外行星，飛馬座51b，它是個非常接近恒星的熱木星，表面的氣體正在不斷的消散。(圖/NASA)

雖然它不是個生命居住的環境，但是卻開啟了我們的新視野， 這三位天文學家證實，像太陽系這樣的恒星還有很多，截止到今天，已確認的系外行星超過1800個，而且我們也找到了不少的類似地球這樣的岩石行星，有些還處在適居區，可能是生命存在的環境。

諾貝爾獎委員會立即致電給主要獲獎者皮伯斯，希望能給年輕的研究員一些建議。皮伯斯說，獎項和獎金很迷人，但那從來不是科學研究所在乎的，要進入科學領域並為此付出終生，是因為科學值得你深深地著迷。

(中時電子報)