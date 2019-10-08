日本資深雙人女子組「PUFFY」為11月在台北舉行的演唱會前來宣傳，2016年原本計畫來台開唱，但因颱風取消。睽違9年再來台開唱，坦言之前唱過的《這是我的生存之道》等中文版歌詞都忘光光，先前還被說「講得好爛」，Yumi說：「現在只記得『紅包拿來』，平常根本用不到嘛！」兩人決心要在演唱會雪恥。

PUFFY兩人手捧珍奶不停端詳。（溫博鈞攝）

有媒體告訴她們，她們的老友黃子佼將結婚，她們聽到相當吃驚地說：「他還沒結婚嗎？不是比我們年齡大嗎？」還再三確認年齡；她們一同祝福黃子佼新婚愉快，嘴裡還嚷著「還沒結比較令我驚訝」。

樂風向來輕快活潑的她們，也分享了自己常保年輕氣息的秘訣，Yumi說：「其實就只是水！洗臉我從不用什麼洗面用品，用清水就可以了。」

Ami噴珍奶 Yumi貼心擦

提到日本現在的珍奶大熱潮，對台灣熟門熟路的她們洋洋得意地說：「我們20年前就在喝了好不好！？」Yumi說：「在日本賣得好貴喔，一杯賣到800日幣（約台幣260元）。」而Ami則是在試喝時把奶茶不小心擠了出來，Yumi貼心地提醒她：「杯蓋那邊也擦一下比較好吧！」

(中時 )