香港動盪持續，國民黨立委羅明才今（8）日在立法院院會質詢時詢問，香港還是安全的旅遊地嗎？若相關動盪危及駐港國人的身命財產安全，政府是否有撤僑的規劃？陸委會主委陳明通表示，目前僅提醒國人赴香港要多注意，國安會有香港小組定期開會掌握情資。

據了解，陸委會官網上，在「為民服務」項目內，設有「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，目前僅針對大陸的「四川九寨溝」，發布為地震災情旅遊警示地區。記者另外去電陸委會詢問，目前陸委會對於香港情況僅處於「提醒民眾」，但「並未」對香港訂出任何提醒、警示的旅遊燈號。

羅明才今日質詢時關心，台灣駐港有辦事處、公股銀行等人員，對於香港反送中運動，蔡政府是否鼓勵他們上街頭？行政院長蘇貞昌立即回應，政府立場都是「關心、但不介入」。

羅明才進一步詢問，從媒體報導得知，香港情況好像持續惡化，甚至一觸即發，有可能影響僑胞的人身財產安全，政府是否有備妥撤僑的準備？

蘇貞昌表示，目前港澳條例足以適用，人民現在仍舊自由往來。陳明通也在旁回應，國安會有香港小組，定期開會掌握情資、並訂有SOP，現階段政府是提醒國人赴香港「要多注意情況」。

(工商 )