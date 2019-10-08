國慶4天連假到南投旅遊，避開公路壅塞時段，日月潭風景區為上午10點至下午3點，清境風景區則是上午9點到下午3點；集集警分局將在日月潭周邊執行交通管制，省道台21線從中山路到中正路口禁止路邊停車。

公路總局第2區養護工程處統計歷來連假車流量，日月潭風景區周邊道路省道台21線，從上午10點至下午3點容易發生壅塞，建議民眾於早上10點前到達，住宿者可於下午3點以後進入，避開塞車時段。前往清境風景區道路省道台14線，上午9點至下午3點容易壅塞，建議遊客於9點前到達，住宿者下午3點以後進入。

國慶連假期間，集集警分局將在日月潭周邊執行交通管制，時間從上午9點到下午6點，省道台21線從中山路到中正路口禁止路邊停車；水社地區名勝街、中興路（當地居民及住宿旅客除外）禁止車輛進入；伊達邵商圈禁止車輛進入地區（行人徒步區），包括義勇街、水沙連街、日月街、文化街，除公務車、工程救險車外，其他車輛禁止進入。

(中時 )