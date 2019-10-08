東榮國小學生販賣自製鬆餅，完成單車走讀的夢想。（張朝欣攝）

北港鎮東榮國小安排6年級學生畢業前參加5天4夜的單車走讀活動，學生們必需自籌部分費用，8日起在校內賣起自製早餐，日後還會販售校內開心農場的蔬菜與稻米，希望藉由自己的努力，完成單車走讀的夢想。

位於北港鎮市郊的東榮國小，6年級只有10名學生，校長黃美惠為了讓孩子們有一個難忘的畢業旅行，特別安排5天4夜的單車走讀之旅，學生們將由新北市八里騎單車回到學校，途中並到安養院、護理之家進行社區服務。

不過單車走讀之旅需要10餘萬元經費，學校除了尋求企業團體贊助，也希望學生們自己籌募部分費用，而不是只靠他人的幫忙，從中讓學生們體會要完成夢想，必需付出努力與行動。

10名6年級學生在老師的協助下展開募款工作，師生們決定在校內賣早餐，每天早上提早到校製作鬆餅，原味鬆餅每份15元，煉乳或巧克力鬆餅20元，校內有數棵香蕉樹今年大豐收，學生們便採收香蕉製作香蕉牛奶限量販售。

學生們表示，賣早餐後才知道父母親賺錢很辛苦，因為早餐的利潤不高，但事前準備工作卻很多，很高興能靠自己籌募旅費，更感謝那些贊助旅費的人。

校長黃美惠、教導主任魏美粧、導師蘇詩婷指出，學生們為了明年1月的單車走讀之旅，行前必需接受單車距離、逆風、爬坡等訓練，校方也安排醫療人員、單車教練、志工隨行，確保孩子在旅途中平安順利。

(中時 )