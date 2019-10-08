《（X＿X）府城流水席－文化、藝術、科技，一場向臺灣土地致敬的華麗歌舞秀》雙十連假將於台南藝術節首度登場。(台南市文化局提供，曹婷婷台南傳真)

百年難得一見府城流水席，就在明晚！《（X＿X）府城流水席－文化、藝術、科技，一場向臺灣土地致敬的華麗歌舞秀》（以下簡稱《府城流水席》）雙十連假將於台南藝術節首度登場。這是百年來，台南首度自製戶外豪華歌舞秀，由2017世大運聖火台裝置、2018台中世界花卉博覽會幕後團隊豪華朗機工領軍，邀集混種跨域編導群傾力製作，將音樂、影像、服裝、燈光、戲劇整合為一齣繽紛熱鬧的開幕大秀，場地選在國定古蹟億載金城，打造為戶外演出場域與派對舞池，展現古蹟新貌。

豪華朗機工領軍的《府城流水席》，集結全台優秀的跨域編導團隊。三金得主柯智豪巧手搓揉東、西方配樂與作曲，寫出結合弦樂、現代樂與傳統戲曲的音樂篇章；全方位才女程鈺婷與瘋戲樂藝術總監王希文，兩人展現絕妙默契，以百老匯經驗將台灣辦桌文化史煉成歌舞三曲的篇幅。

全場舞蹈編創由當代狂野舞者林祐如與黃懷德共同擔當，展現詩意、優雅又狂放的力量；報評稱其為極具潛力的新生代劇場服裝設計師林秉豪，巧手將全場複雜又多元的概念收束在全系列時尚服裝造型中；光影敘事者瓦豆We Do Group以燈光為創作媒材，將演出概念統整為具有整體性的奇幻光場。

《府城流水席》由三段式華麗主秀加上after party秀後派對組成。第一段主秀在煙硝瀰漫之中揭開序幕，由優人神鼓以〈沖岩〉鼓曲引導出臺灣大地動能，獨舞者黎偉翰象徵光的能量與台藝大舞蹈系共同演繹臺灣變動與多樣的生命特性。緊接著聲音深富情感的臺灣本土音樂家簡上仁轉換傳統說書技藝，隨後加入當代舞蹈，以多元型式訴說早期台灣農業故事。

第二段主秀則由秀琴歌仔劇團女伶米雪開場，她以高亢嗓音搭配由金音獎得主玩弦四度與臺南熱血古樂團正和軒的中西合奏樂曲聲中，共同詮釋一段臺灣自荒蕪開墾走向繁華建設的年代，唱出台灣經濟起飛的辛苦與堅持。隨後舞台搖身一變成為電子花車俗豔台派歡樂場景，王彩樺化身總舖師與８名精銳歌隊在台上又唱又跳。

第三段主秀以光電舞台華麗倒數臺灣百年，以當代舞蹈點出重覆的力量，在感人氣氛中，全體表演者邀請所有觀眾共鳴齊聲《煙的合唱》。

感官震撼與互動體驗是《府城流水席》重要元素，混種亞人與陳氏兄弟俱樂部兩組DJ團隊火力全開，自華麗主秀發想，帶來聲光爆炸、低音重頻的演出，兩人帶來瘋狂急速節奏，並自傳統樂器如北管、原住民小朋友歌唱、誦經等取樣，同樣搭配VJ影像，融入宮廟元素，機械動物在大銀幕上奔跑，視覺感跟敘事性都很迷人，透過電音派對型式邀請觀眾打開感官，在熱鬧的歡慶氣氛中舞動身體，盡情融入音樂聲中成為表演的一部份。

《府城流水席》為台南藝術節首檔自製節目，以「台灣飲食文化」穿越古今，邀請民眾進行一趟溫暖、多元、觸動感官的藝術之旅。活動現場尚有由Cookmania精心策劃的城外市集，帶來最在地的台南小吃與精緻伴手禮，當天也備有高鐵接駁車，歡迎民眾加入另類流水席！

(中時 )