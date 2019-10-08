美國從1975年至2006年大腸癌發生率下降26％，其中50％歸因於生活型態改變，和信醫症中心醫院院長黃達夫推估，全台約有40％的癌症病人是可預防，關鍵在於落實健康的生活模式，降低健康危害因子。

台灣10大癌症2012至2016年新發個案存活率為50.88％，而和信醫院全部癌症病人的5年存活率已經達到71％，不過，黃達夫表示，雖然和信醫院超標20％，但是照顧這9萬多名癌症病人是很費心力，如何讓癌症發生率下降、不得病是下個階段的目標。

黃達夫許下「健康促進，結合癌症醫療以達根除癌症」的願景，他指出，如果台灣規律的運動人口增加，一定可以少掉一半以上的健保費用，而且全台約有40％、亦即4萬6700位癌症病人是可以避免發生。

其實2019年美國癌症協會指出，美國的癌症死亡率已經連續25年下降，而發生率的下降，有50％歸因於生活型態改變，死亡率的下降當中有35％歸因於危險因子的去除或生活形態改變。

根據和信醫院統計，2007年至2016年初診癌症病人就醫時仍有抽菸者比率為18％，BMI超過24與肥胖者比率45％；另外，統計2007至2010年初診病人有焦慮與憂鬱症比率33.2％，如果醫療只提供治療服務顯然不足。

黃達夫認為，想要逆轉台灣癌症年居國人死因之首，一定要改變生活型態，去除健康的危險因子。因此，和信將會提供「健康醫學門診」（Lifestyle Medicine），協助病人落實健康生活模式，從源頭減少癌症發生率與死亡率，甚至以後關掉癌症醫院、改成照顧失智長者也沒關係。

為了達到目標，運動將是最大的重點，而不抽菸則是第一要件，黃達夫認為，醫院治療癌症病人卻沒有真正做到讓病人不復發，所以應該積極介入健康計畫，提供「生病的人如何運動」，以增強免疫力，不必一直擔憂復發。

今（8）日和信醫院與臺北市立大學簽訂合作備忘錄，將透過學術理論和實務運用，以促進癌症防治、健康促進和運動科學等專業的發展，希望先從和信醫院周邊的淡水、關渡、北投地區居民做起，實現降低癌症的威脅。

(中時 )