台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄（左起）、台中市副市長楊瓊瓔、台中市不動產開發公會運動委員會主委唐廷照歡迎民眾參與路跑，選手可以在路程中慢慢的欣賞到所有的建築物，感受城市以及建築之美。（盧金足攝）

「2019第4屆台中城市半程馬拉松」以實際行動貢獻心力，將捐贈予社會局部分報名費做為公益使用，期盼以企業力量形成一股善循環，造福社會。（盧金足攝）

「2019第4屆台中城市半程馬拉松」發放摺疊水杯讓選手使用，鼓勵一杯到底，預計可省下10萬個紙杯。（盧金足攝）

「2019第4屆台中城市半程馬拉松」報名人數突破1萬人。（盧金足攝）

路線行經台中市府前廣場、台中國家歌劇院、文心森林公園、夏綠地公園及朝馬國民運動中心、豐樂公園，民眾可邊運動邊欣賞台中建築之美。（盧金足攝）

由台中市府運動局與台中市不動產開發公會共同舉辦「2019第4屆台中城市半程馬拉松」，8日舉行造勢活動，20日在台中市政府廣場開跑，這場結合休閒運動與城市美景的路跑活動，總計吸引1萬多名國內外選手報名，除推廣健康運動，台中市不動產開發公會提撥部分報名費做公益，補給站還有烤豬與香腸瀑布，響應運動局的環保政策，大會將發放摺疊水杯讓選手使用，鼓勵一杯到底，預計可以省下10萬個水杯。

「2019第4屆台中城市半程馬拉松」報名人數突破1萬人，這次有21公里半馬組、10公里挑戰組及5公里樂活組；而萬聖節即將到來，賽事特別融合節慶元素首次新增搞怪組，跑者將穿著主辦單位寄送的萬聖節裝扮登場。

副市長楊瓊瓔說，第4屆台中城市半程馬拉松亮麗登場，這次將從每位報名者的報名費中提出10元、不動產開發商業同業公會再捐出10元做公益，跑者還能經由馬拉松的路線看見台中美麗的建設，這次得獎的獎牌還可以拚成美麗的圖騰，成為最有意義的獎牌。

楊瓊瓔表示，這場路跑能獲熱情響應，非常難得運動賽事，鳴槍起跑後，選手可以在路程中慢慢的欣賞到所有的建築物，感受城市之美以及建築。

「台中市是宜居城市，包括歐洲商會等都積極進駐台中，看好台中市邁向人口最多的都市！」楊瓊瓔說，台中市年底將舉辦2020台灣燈會，一般要有2年準備時間，台中市只有7個多月，要讓台灣燈會站上全世界的盛會城市，要讓大家絕對眼睛為之一亮。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄強調，該公會以「建立幸福，築夢踏實」的宗旨去服務社會，秉持取之社會回饋於社會的理念，公益議題不落人後，今年「2019第四屆台中城市半程馬拉松」以實際行動貢獻心力，將捐贈予社會局部分報名費做為公益使用，期盼以企業力量形成一股善循環，造福社會。

台中城市半程馬拉松活動受民眾歡迎，報名人數突破1萬人，將於10月20日在中市府廣場開跑，馬拉松分為21公里半馬組、10公里挑戰組及5公里樂活組，並響應10月萬聖節多加一組搞怪組，路線行經台中市府前廣場、國家歌劇院、文心森林公園、夏綠地公園及朝馬國民運動中心、豐樂公園，民眾可邊運動邊欣賞台中建築之美。

這次宣傳記者會由東海大學競技啦啦隊開場，台中市副市長楊瓊瓔出席，市議員李中、何敏誠，運動局長李昱叡、社會局長彭懷真、地政局長吳存金等人均到場，與台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄一同鳴槍預祝活動成功。

台中市不動產開發公會運動委員會主委唐廷照表示，該活動不僅吸引各地運動好手參加，更期盼能提升市民對這塊土地的認同感及參與感。每一位來參加路跑的民眾，踏在台中的每一步，都是象徵著台中城市建設不斷向前的一小步，跑在台中，享受台中。

而為響應運動局的環保政策，大會將會發放摺疊水杯讓選手使用，鼓勵一杯到底，在賽道上重複使用摺疊水杯補給，歡迎選手自行帶習慣的水壺水杯來參加賽事。

贊助參與、協力舉辦台中城市半程馬拉松能夠完美登場，包括千大鋁業、YKK鋁門窗、欣中瓦斯、富旺國際、龍寶建設、Derek德瑞克衛浴、大雅廚具、TOTO新穎衛材、中歆企業、樺懋興業、精銳建設、日立冷氣、豐邑建設、惠昇建設、富宇建設、大毅建設、豐境建設、磐興建設、林鼎實業、新業建設、鴻邑建設、磐鈺建設、順天建設、惠友建設、宏銓建設、白馬磁磚、大昌建設、信昌建材與英達等知名企業

、知名品牌建設公司共襄盛舉。

(中時 )