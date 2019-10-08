陽光基金會邀請桌球好手江宏傑及其妻子福原愛擔任愛心大使，和陽光孩子們一起入鏡拍攝公益平面廣告。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

小荷3歲時有次與父母吃至火鍋店用餐時，遭遇瓦斯氣爆，造成小荷8％燒傷，傷勢集中在臉部，為取頭皮植皮，醫生在小荷大哭聲中，剪去她的長髮，因為臉部燒傷，出院後第一次洗澡，看到熱水冒煙便躲起來，外出還被嘲笑，但她在陽光基金會的協助下，漸漸融入同儕，更參與平面廣告拍攝，為陽光基金會募款。

陽光基金會每年服務超過550個燒傷顏損兒家庭，提供生理復健、心理諮商、家庭暨社會支持、醫療交通補助、就學宣導與學業及才藝獎助等服務，今天邀請桌球好手江宏傑及其妻子福原愛擔任愛心大使，和陽光孩子們一起入鏡拍攝公益平面廣告，希望大眾同理燒傷顏損兒及家庭成長的艱辛。

原本活潑的小荷，遭遇意外後，躺在加護病房1個月才出院，但出院後，對換瓦斯桶感到恐懼，或是洗澡時的熱水有煙霧也會害怕，甚至照顧玩偶小熊時，還會頻頻說「小熊燒傷住院要去換藥了、小熊很想媽媽」等症狀，而在幼兒園時也不願與同學一起遊玩，畫畫一直用大量黑色，漸漸封閉自己。

父母讓小荷接受陽光基金會的遊戲治療，在治療師和社工的協助下，小荷漸漸融入同儕，並參與小陽光繪畫班，也開始使用其他顏色著畫，小荷也畫下自畫像「等待長髮的那一天」，投稿並入選為2020小陽光桌曆，並許願希望有一天能留長髮、長到地上去。

陽光基金會表示，由於先天疾病或者後天的意外傷害，造成許多孩子外表損傷，例如血管瘤、燒燙傷等，除了要面對創痛，還要學習自我接納、人際溝通等挑戰，陽光基金會呼籲更多人支持這些顏損童。愛心專線：(02)25078006＃505。

(中時 )