台中市沙鹿區鹿峰國小前中山路與星河路口意外頻傳，市議員楊典忠7日接獲民眾陳情，抨擊因交通號誌沒有左轉燈，造成左轉駕駛無法順利轉向，今年6月還發生一起死亡車禍，相關單位不應草菅人命應儘早設置。市府交通局說，中山路車道配置須重新調整，正取得地方共識中。

警方指出，31歲吳姓女子日前駕駛自小客車，下班後沿中山路要左轉星河路；20歲的林姓男大學生於對向騎機車直行，雙方於有交通號誌路口發生碰撞，林男重傷送醫不治；疑因吳女轉彎未禮讓直行車為肇因，確切肇因尚待進一步釐清。

「馬路如虎口！」附近民眾說，鹿寮地區新建案如雨後春筍，未來人口將呈幾何級數遞增。該路口又是鹿峰國小及鹿峰里民每天出入重要路口，車輛多又鄰近學校安全堪慮；長春民族路口也需要左轉燈，尤其長春路向東、向西轉民族路口更需要紅綠燈左轉燈，避免再發生車輪下的悲情。

交通局表示，沙鹿中山路與星河路口，設置左轉燈需配合設置左轉專用車道，中山路車道配置須重新調整，慢車道將改為混合車道，並禁止路側停車，正取得地方共識中；長春民族路口設置左轉燈，市府正研議可行性，提醒民眾行至交叉路口時，依規轉彎車應暫停讓直行車先行。

(中時 )