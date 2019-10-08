▲在羅閎逸律師的號召下，大埔里地區9位善心人士馬上捐贈出百餘萬元巡迴醫療服務車給中榮埔里分院，讓地區居家醫療服務更落實。（楊樹煌攝）

▲中榮埔里分院舉辦世界安寧日及巡迴醫療車捐贈活動，中峰國小神鼓隊演出令人振奮的戰鼓表演。（楊樹煌攝）

▲中榮埔里分院在世界安寧日不忘宣導認識緩和「預立醫療 為愛而立」的核心價值。（楊樹煌攝）

大埔里地區9位善心人士，基於回饋地方的善心善念，以及為造福偏鄉地區醫源不足的福慧悲心，在羅閎逸律師的號召下，馬上募得180萬元，購置1輛原裝進口巡迴醫療服務車，今8日利用世界安寧日宣導活動時，將該車捐贈給台中榮總埔里分院，期能強化該院在居家巡迴醫療服務的需求，讓偏鄉獨居長者能獲得更妥善的醫療照護。

中榮埔里分院今天舉行緩和病房成立3周年及世界安寧日宣導活動，會中除讓民眾深入認識緩和療護及預立醫療諮商，了解「預立醫療 為愛而立」的核心價值，並結合醫療巡迴服務車的捐贈儀式，讓醫療服務走進社區，造福更多需要的民眾。

中榮埔里分院長徐慰慈在會中也特別說明醫療巡迴車捐贈的緣由，主要是在1次餐會中，因緣際會，羅閎逸律師詢及醫院在醫療服務中，有什麼需要民間協助的，因而談及醫院目前正積極推廣長照，最缺乏的是醫療巡迴服務車，但院方沒有預算也無法對外募款，當時羅大律師隨口說會為醫院募到醫療巡迴服務車，沒想到一直記在心上，並發揮強大的行動力和執行力，馬上就捐贈。

車輛募款是在豐逸國際法律事務所所長羅閎逸律師號召下，馬上獲得魚池鄉農會、日月潭文武廟慈善會、劉啟行、江永平、徐照龍、黃國煉、王朝偉以及前魚池鄉長陳錦倫等9個善心單位及地方仕紳呼應下，各捐出20萬元，因有180萬元基金，隨即購置該輛日本原裝進口的休旅車，捐贈給中榮埔里分院當為醫療巡迴車。

羅閎逸律師表示南投縣內許多獨居長者有就醫需求，但因交通或行動不便等原因，無法獲得醫療協助，希望透過醫療巡迴車的捐贈，能弭平偏鄉資源不足的困境。

埔里鎮長廖志城也在會中特別感謝羅閎逸律師促成此次的捐贈，讓社區好夥伴－中榮埔里分院可幫助更多有需求的民眾，造福大埔里地區鄉親。

南投縣衛生局黃昭郎局長則說中榮埔里分院累積許多的安寧療護照顧經驗，感謝醫院率先開設南投縣內第1家安寧病房，也開創南投縣安寧療護服務的里程碑。醫療巡迴車的捐贈，讓中榮埔里分院有更充足的能量，提供偏遠地區民眾在宅醫療服務，也可讓居家安寧照護更為落實。

(中時 )