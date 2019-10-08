西拉雅國家風景區管理處2年來輔導業者改善軟硬體、開發新料理拓展觀光，並結合知名作家出書推廣觀光，8日舉行成果發表會。（莊曜聰攝）

西拉雅國家風景區管理處2年來輔導業者改善軟硬體、開發新料理拓展觀光，並結合知名作家出書推廣觀光，8日舉行成果發表會。（莊曜聰攝）

西拉雅國家風景區管理處2年來輔導業者改善軟硬體、開發新料理拓展觀光，並結合知名作家出書推廣觀光，8日舉行成果發表會。（莊曜聰攝）

西拉雅國家風景區管理處8日在關子嶺岩頂自然休閒坊舉行在地深耕計畫成果暨新書發表會，展示數年來輔導業者改善軟硬體、開發特色料理以厚植觀光實力的成果，國際NGO及知名作家褚士瑩也用18個月時間走訪西拉雅各處景點，帶領讀者認識西拉雅獨特的台式生活美感。

西拉雅風管處自2018年起推動在地深耕計畫，結合轄區內有意願的店家，開設多門課程，彼此間交流並分享經營上遭遇的瓶頸，再討論出改善的方向，透過專業團隊在旁輔導，營造出屬於店家的特色亮點。

參加計畫的店家運用在地農特產開發出多項特色料理及甜點，讓遊客能享受當季美食，例如樹上旬味便當、焦糖鳳梨千層派、有龍眼乾及鳳梨餡的龍鳳酥等，增添更多話題性，加深旅遊印象，吸引更多人來造訪。

另外也有店家進行實體、硬體的空間改造，岩頂自然休閒坊的沙坑遊戲區、兔兔城堡，五福園溫泉美食、五隆園咖啡民宿的入口及吧台意象設計、大鋤花間、龍湖山生態農莊的網站更新規畫等，都替業者帶來新氣象。

國際NGO及知名作家褚士瑩是這次計畫的執行總監，他與團隊耗費18個月時間深度走訪西拉雅內的各景點，精選130張攝影照片集結成書，甫以第一人稱旅行者的角度，以文字詮釋風土人文之美，希望能打動更多讀者，親自走一趟西拉雅體驗獨特的台式生活美感。

(中時 )