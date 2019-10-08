新北市政府8日聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜（中）親自出席揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市政府8日聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜（中）親自出席揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市政府8日聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜指示稽查設備若有不足，環保局要全力配合。（葉書宏攝）

新北市政府8日聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜指示稽查設備若有不足，環保局要全力配合。（葉書宏攝）

新北市政府8日聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜指示稽查設備若有不足，環保局要全力配合。（葉書宏攝）

新北市政府今（8日）聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，組成跨單位聯合小組，全力打擊環境犯罪，市長侯友宜親自出席揭牌儀式，他強調，「沒有環境安全，就沒有治安！」沒有關說也沒有施壓，只要有危害環境安全、市民健康，一律嚴辦到底。

侯友宜上午與新北地檢署檢察長朱兆民、台北地檢署長邢泰釗、士林地檢署檢察長朱家崎、基隆地檢署檢察長柯麗鈴、調查局新北市調處長蔡文郎共同揭牌，宣示新北市整合資源打擊環境犯罪的決心。

侯友宜表示，「新北環境稽查重案組」是跨單位的聯合小組，結合檢、警、調、環4個單位，除承襲新北市公安小組經驗，透過聯合打擊方式嚇阻危害公安、治安的不法分子。

「沒有環境安全，就沒有治安！」侯友宜強調，要求相關單位有效打擊環境犯罪，管理水土保持及土石方，對破壞水利設施、空汙及亂排廢毒水等全力查緝。

侯友宜也提到，「公安」、「治安」、「消安」、「食安」、「環安」等「安全五環」是新北市的施政重點，也是公安小組的責任。目前正大力整頓五股垃圾山，針對造成汙染的業者，由重案組列為整頓首要目標。

環保問題也可能引發犯罪，侯友宜認為「環安與治安息息相關，不好的環境也是犯罪的孳生源」。在台灣，有些土石方管理甚至涉及黑白兩道，造成治安疑慮。維護環境即是預防犯罪，也是廣義的治安。

環保局說明，重案組主要成員由環保局及警察局組成，由副市長謝政達擔任召集人，環保局長劉和然及警察局長陳檡文擔任副召集人，透過跨局處共同組成執行專案任務。

結合行政調查與刑事偵查，互相輔助發揮綜效，未來並將依任務需求，逐步納入水土保持、土石方管理、水利等專業人員，一起為守護新北市環境而努力。侯友宜視察相關設備時也指示，稽查設備若有不足，環保局要全力配合。

(中時 )