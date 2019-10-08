大湖農工室設科學生張雨巃嶄露漆作天賦，獲得全國技能競賽銅牌獎。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖農工室設科學生張雨巃專注創作。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

張雨巃的漆作作品「松鶴延年」。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖農工室設科學生張雨巃與5名同學及學長姐彩繪觀音宮服務社區，並當作練習。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

被視為登上國際舞台前哨戰的「第49屆全國技能競賽」成績出爐，大湖農工室內空間設計科學生張雨巃榮獲油漆裝潢職類銅牌獎，取得國立科大保送資格、獎金4萬元外，也拿下明年國手選拔賽資格，張雨巃說，進入室設科後，才發現自己對彩繪油漆的天分，得獎感謝學校和父母親的支持，對未來職涯發展持續探索中。

張雨巃今年高三，是土生土長的大湖人，從南湖國中畢業後，以第一志願就讀連年拿獎的大湖農工室設科，高一時加入漆作社團，第1次參加分區賽就獲得油漆裝潢職類銅牌佳績，更是當年度漆作職類優勝前5名中唯一的高一學生，今年他再度參賽，以精湛技法、精準色調與壁紙鋪貼技術，創意十足的作品擄獲評審的心，勇奪銅牌獎。

然而害羞靦腆的他，擁有一手好漆藝得來不易，除了仰賴對漆作的天分，他為了準備比賽，與另2名同學留校苦練，每天拚到晚上10點才甘願休息，甚至不惜犧牲假日時間，與5名室設科同學到大湖修性堂觀音宮彩繪迎賓大道，服務社區外，也珍惜每次的練習機會，將原本斑駁不堪的駁坎化作美麗的蓮花大道，傳為佳話。

張雨巃說，彩繪廟宇外，校園的圍牆也看得見他的作品，自己小時候就很喜歡畫畫，對色彩比較敏感，就讀室設科後啟發了對漆作的興趣與才華，家裡雖然沒有相關背景，但父母親很支持他走上漆作之路。

他說，未來的系所和職涯發展還在摸索，但學校初步以台北科技大學、雲林科技大學為目標努力；指導老師林明錚表示，偏鄉孩子能搶進全國賽不容易，學生以吃苦當吃補的精神，辛苦總算沒有白費。

(中時 )