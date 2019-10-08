以往手工鬆土曠日廢時，大湖莓農徐志德發明輕便型高架草莓鬆土機，大幅提升農事效率。（巫靜婷攝）

徐志德示範鬆土撥溝後，將草莓苗放入覆土即完成栽種作業。（巫靜婷攝）

防範病蟲害，草莓高架化栽培法愈來愈受歡迎，減輕農民身體負擔。（巫靜婷攝）

高架草莓專用鬆土機操作方式

苗栗大湖莓農9月開始整地，10月中旬種下草莓苗，傳統草莓種植於地面，草莓田常受雜草覆蓋，病蟲害侵擾導致幼苗生病死亡，愈來愈多莓農轉作高架栽培法，不過少了農機具協助鬆土，莓農往往得頂著烈日，手工鬆土到手軟，莓農徐志德今年正式利用自製小型鬆土機，大幅提升農事效率。

大湖草莓種植期需將土讓打鬆、撥溝，才能將草莓苗一一種下再覆土，中央日前補助購買小型農機具助田間管理，但機型不符合草莓高架化需求，徐志德指出，補助僅納入地面田間操作機具，草莓田高架化，鬆土工作只能靠手工，夫妻倆光是鬆土、撥溝就弄到手抽筋，想要雇工1天1300元起跳，成本遽增。

去年徐志德萌起發明構想，他利用現有資材自製高架草莓專用鬆土機，改良傳統鬆土機笨重缺失，將重量減輕至3台斤，1人操作即可，巧妙精算3支點平衡，使機具入土後減少抖動，均勻鬆土，比起人工作業效率飆增10倍，他指出，1行100公尺的高架床來算，以前人工1天平均鬆1到2行，現在1天10行不成問題。

徐表示，自製鬆土機成本1支約2500元，模型全是手工打造，研發時曾在離心力運作上卡關，微調再微調才能掌握現在運轉的精準度，今年高架的1分7土地全採機具鬆土，但礙於機具仍是手工製成階段，無法支應大宗需求，若未來順利開模量產，或許可造福更多莓農。

(中時 )