全台西半部近日空品不佳，台中市府利用12張全台細懸浮微粒PM2.5濃度變化圖繪製風場風向，圖解此波空汙成因，並根據環保署空品預報，提前啟動應變措施，環保局提醒，依據環保署空氣品質預報，空品不良將持續至9日，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動，出外時應配戴口罩。

環保局長吳志超說，米塔颱風過境後，10月2日凌晨，台灣出現第一波境外汙染，西半部空品不良；3日下午4時風場趨於靜風，境外汙染物及境內汙染物持續滯留，但是空氣品質仍不佳；4日凌晨起，西半部再掀起另波境外汙染；5日中部地區位處背風帶，造成汙染物持續滯留打轉。

市府加強稽查中火等前30大固定汙染源，也要求業者在空品不良時加強降載減排，環保局強調，共協調3家工廠鍋爐降載或停用，包括台中港供油中心、中華蠟業、和勝等公司；通知全市46家工廠自主降載減排，協調70家工廠配合道路洗掃，總洗掃距離達1532公里。

(中時 )