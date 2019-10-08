李明彥昨下午再闖勞動局，摔酒瓶抗議。（翻攝畫面）

工運人士李明彥，去年10月間闖入北市府勞動局長室，用鋼筋敲擊局長賴香伶的頭部，法院日前裁判處他3個月有期徒刑，怎料，李男7日晚間又跑到勞動局摔米酒瓶抗議，遭警方依侮辱公署罪嫌函辦。勞動局表示，台北市長柯文哲已責成加強安全維護措施，而勞動局也「強烈譴責，並提出告訴！」

勞動局表示，柯市長及祕書長對此極為關切，8日上午已責成相關單位再檢討加強安全維護措施。

勞動局指出，曾襲擊賴局長的李男，昨晚又採取非理性、威脅性手段在勞動局辦公室滋擾，已危害勞動局工作環境及對洽公民眾的公共安全。針對李姓民眾侮辱公署行為，基於保護同仁在執行公務與公眾安全，勞動局已決定對李姓民眾提告；至於其指稱的勞動局「造假」弊端，已經監察院、政風單位多次調查、並無不法，勞動局作為可受公評。

至於李明彥所指2日監察院決議糾正案，勞動局澄清，糾正對象為經濟部及台灣中油股份有限公司，監院依據均來自本局、新北市勞工局的勞動檢查及裁罰紀錄，其稱應依採購法，限制影響勞工權益廠商繼續投標之權責，係指招標單位、中油公司，並非本局權責。

勞動局痛斥，李男故意模糊焦點，無端指控勞動局造假，利用地方政府必須直接服務民眾，難以採取嚴格空間管制的弱點，一再刻意進行滋擾、歪曲事實，一再宣稱「革命」形象，肆意攻擊、汙衊勞動局，卻不向招標、決策等權責機關抗議，對其近日行為，勞動局除採取加強維安措施並提出告訴外，更予以強烈譴責。

(中時 )