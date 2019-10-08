▲民眾多利用大眾運輸旅遊，搭乘臺灣好行，配合擴大秋冬國民旅遊方案，年底前民眾都可享半價優惠。（楊樹煌攝）

為鼓勵民眾多加利用大眾運輸旅遊，交通部公路總局於國慶連假推出臺灣好行路線半價優惠措施，另配合擴大秋冬國民旅遊方案，截至今8年12月31日止，民眾都能享有好行路線半價優惠，請民眾多加利用大眾運輸工具規劃旅遊行程。

南投監理站站長游明傳表示，中部地區台灣好行客運有日月潭、溪頭、鹿港等3條路線，於國慶連假本月9日起至12月31日，提供使用電子票證，全票享有半價優惠折扣，觀光局也已協調「台灣好行」沿線商家，提供商品消費折扣優惠。

民眾在搭乘「台灣好行」後可在車上向司機索取搭乘證明，並於消費時出示，即可享有好康優惠，歡迎民眾多加利用。詳細票價優惠資訊請至交通部公路總局網站查詢(https：／／www.thb.gov.tw)；另有關商家優惠資訊請至「台灣好行」網站查詢(https：／／www.taiwantrip.com.tw)。

另外還可搭配相關旅遊套票使用，選擇多樣及優惠超質，欲於連假期間出遊民眾可多加利用，省錢又免受交通壅塞及停車不便之苦，詳情可搜尋「台灣好行旅遊服務網站-好行套票」網頁查詢。

(中時 )