前新北市長朱立倫（右二）到新竹市議會拜會，為國民黨立委參選人鄭正鈐（左） 拉抬聲勢。（羅浚濱攝）

前新北市長朱立倫8日到新竹市議會，為立委參選人鄭正鈐拉抬聲勢，媒體詢問是否擔任韓國瑜的副手？朱立倫回說，他會做好輔選的角色，不一定要站在舞台中間，強調「成功不必在我，但成功一定有我！」

朱立倫先和鄭正鈐體驗做米粉，而後到市議會拜會議長許修睿，受到19位藍營議員熱烈歡迎。他說，這次選舉在場每位都不是主角，但各自要扮演好角色，做好該做的事，當最好的助選員來幫黨籍總統跟立委候選人當選，就是「成功一定有我！」

「很少人能打敗國民黨，只有國民黨自己打敗自己！」朱立倫呼籲國民黨要團結起來，不光自己跟自己團結，單靠國民黨不夠，不是同志也是朋友，朋友越多越好，不要樹敵，要化敵為友，若鄭正鈐以前有做錯的地方，請大家能見諒。

媒體詢問朱立倫是否擔任韓國瑜副手？朱立倫說，他已強調多次，會做好輔助角色，都會為黨籍總統和立委候選人全力助選。

對目前韓國瑜選戰出狀況問題，朱立倫指一定要穩住陣腳，按步就班，前段時間可能在戰策略上沒有穩定，感覺有「不是同志，就變成敵人」的不好氛圍。

朱立倫認為，應該是要「不是同志，也是朋友」，朋友越多越好，擴大支持，不能在同溫層，要打破這樣的觀念，才能爭取更多支持。

朱立倫指出，2020新竹市具有關鍵性的影響力，桃竹苗必須是三位一體，特別是鄭正鈐如果能夠勝選，代表桃竹苗地區能贏，也代表在新竹建立基地，對立院來說，竹市這1席對爭取多數是很重要的席次。

(中時 )