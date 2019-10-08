紅星梭子蟹（三點蟹）每公斤200到250元、遠洋梭子蟹（藍花蟹）每公斤500元上下。（張毓翎攝）

每逢10、11月為秋蟹產季，嘉義縣東石魚市場一大早，可見漁民一箱一箱地將剛從海裡撈上來的螃蟹搬下貨車；目前魚市場最常見的，為紅星梭子蟹（三點蟹）每公斤200到250元，而遠洋梭子蟹（藍花蟹）每公斤500元上下，而銹斑蟳（紅花蟹）捕獲量較稀少，每公斤600至1000元不等，若想吃現撈的秋蟹，可趁此時到東石魚市場逛逛！

東石鄉陳姓漁民表示，現在氣候不穩定，加上沿海漁業資源漸漸匱乏，雖然每天螃蟹收穫量都不固定，但整體而言，今年的量確實較往年少，因此，不僅餐廳業者及大盤商會一次大量掃貨，也有外地客特地早上就來找螃蟹，沒買一大袋回去會不甘心，建議想買秋蟹的民眾，可以早上9點半來魚市場「試手氣」，過了約11點，就很難有剩貨了。

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，民眾挑選好蟹，會按壓蟹肚的肚臍眼，摸起來是硬的，蟹膏一定是飽滿的，但若按的力道太大，攤販看到可能會碎碎念，不過，其實從蟹的背殼及腳，便能看新鮮度，新鮮的螃蟹，顏色呈現石灰白；反之，越不新鮮，顏色越透明。

吳純裕說，由於螃蟹碰到危險時，會藉著「自割」逃離危機，直接烹調活生生的螃蟹，最後端上桌的，往往是手腳斷裂的螃蟹，因此，還是要將螃蟹處理後再烹調，比較適合；處理方式，可以將螃蟹拿到冷凍庫，讓牠停止掙扎，雖所費時間長，但較有人性化，此外，「蒸」比「煮」更適合帶出螃蟹的美味。

(中時 )