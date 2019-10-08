客來吃樂大腸蚵仔麵線，是地方傳承3古代的古早味。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

關山便當也名列台東10大必吃美食。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣政府舉辦「台東10大必吃美食」票選活動，結果出爐，共計有237種美食入圍，最結果由東河包子奪冠，另外，包括釋迦、池上米、客來吃樂、源昌關山便當、池上福原豆腐、卑南豬血湯、寶桑豆花、榕樹下米苔目及大池豆皮店，獲選台東必吃美食推薦前10名。

台東縣政府「台東就醬玩 amazing taitung-台東縣交觀處」在粉絲專頁舉辦「台東10大必吃美食」票選活動結果出爐，獲推薦前10名中，池上米、客來吃樂及榕樹下米苔目更連續兩年獲10大美食票選肯定。

交觀處指出，台東稻米成了網友票選推薦之一，最主要是擁有優質的栽種環境及農民細心的照顧，台東沒有許多大型的工廠，水質清澈、甘美，對於水稻的栽培過程來說，是生長良好的重要因素。

而流傳3代的客來吃樂，賣的是濃濃古早味的大腸蚵仔麵線及綠豆蒜；另外，榕樹下米苔目廣受在地及遊客們的愛戴，Q彈的麵條及獨門醬汁搭配滿滿的柴魚，在嘴裡唇齒留香，現在有自己的店面，用更舒適的環境讓老味道延續下去。

交觀處指出，秋冬旅遊補助活動正火熱進行中，覺得夏天來台東怕熱的朋友們，秋冬季節來台東玩，不僅天氣清爽舒服，還有優惠補助方案，另外，最大盛事台灣國際衝浪公開賽，也即將於11／23-12／7盛大展開，詳情請上官方Facebook【臺灣國際衝浪公開賽 Taiwan Open of Surfing】關注相關訊息，歡迎各地朋友們利用秋冬旅遊補助方案，來台東享受不一樣的美食之旅。

(中時 )