光緒元年竹塹改稱新竹並首度設縣，新竹縣實質行政運作已140年，縣市分家則邁向30年，縣府積極籌畫特展、拍攝紀錄片及編製紀念專刊，預定11月2日舉辦紀念大會，縣長楊文科希望鄉親共同慶賀新竹縣的重要里程，攜手打造下一個璀璨的30年。

新竹縣設縣140年暨縣治遷建30週年特展，11月2日到12月25日在縣史館特展室登場，展出6大類有關竹縣歷史淵源、遷建竹北30年的重要事件和進步發展軌跡，透過鏡頭下的老照片，訴說感動的故事。

縣長楊文科提供多張新竹科學園區設立過程的私房照片，精彩可期外，11月2日在縣府大禮堂舉辦的紀念大會，「泰鑼響起」讓歷任縣長上台擊鼓，象徵承先啟後，是亮點之一，並有很多精彩的表演節目。

文化局編輯的「新竹縣設縣140年暨縣治遷建30週年紀念專刊」，揭示新竹縣建縣時間到底是光緒元年還是光緒五年的轉折，令人期待。

親身參與科學園區創建，見證台灣經濟奇蹟的縣長楊文科，希望將「國際AI智慧園區」、「璞玉計畫」、「園區三期」，及「興建焚化爐」、「新竹縣生命禮儀園」，列為重點推動的「三大箭」及「二小箭」，為新竹縣打造下一個璀璨的30年。

(中時 )