三重小巨蛋席開百桌，宴請三重、蘆洲千名獨居長輩，餐敘外現場還贈送伴手禮。（戴上容攝）

為表達對長輩關懷與尊敬，新北市議員王威元8日號召國際獅子會、民間企業一同敬老，在三重小巨蛋席開百桌，宴請三重、蘆洲千名獨居長輩，餐敘以外，現場還贈送伴手禮，更貼心安排接駁車接送行動不便的長者，讓長輩開心歡度重陽節，不少阿公阿嬤感動地說：「實在揪感心耶！」

新北市三重區敬老餐會8日中午於三重小巨蛋盛大展開，活動會場長輩們都精心打扮面露微笑前往敬老盛宴，市議員王威元開場後，更開心張開雙手與長者們一起合影，現場氣氛溫馨又熱鬧，宴席中王威元更親自到桌邊向長輩們問好並致贈敬老伴手禮，長輩直呼「多謝、多謝、足感心」。

「希望在座的長輩都可以健康、平安呷百二！」王威元表示，今日席開百桌主要是希望讓更多的獨老、窮老、失依長輩能藉由活動走出戶外，他表示「現在的幸福生活，是長輩辛勞的成果，因此百善孝為先的精神是我堅守的理念。」

「今天特別出門來吃好料，還有跟好朋友聚聚」參加敬老餐會的王伯伯表示，餐會的桌菜十分豐富，對餐會特別安排接駁車接送覺得「實在很貼心」，希望以後常有機會和千位長者朋友一起共餐。

(中時 )