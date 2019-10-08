捐血贈品均由北港朝天宮僧侶依古禮加持保平安。（張朝欣攝）

「北港媽祖文化推廣工作隊」結合媽祖信仰舉辦捐血活動，工作隊今年研發「媽祖鐵飯碗」、「媽祖文青袋」等各種媽祖文創品做為捐血贈品，8日由朝天宮僧侶依古禮加持保平安，邀請大家11日到北港朝天宮後方參加捐血活動。

由媽祖信眾組成的「北港媽祖文化推廣工作隊」，平日擔任朝天宮媽祖志工，每年自掏腰包製作各種媽祖相關文創禮品，信眾贊助的抽獎贈品更是一年比一年多，今年捐血大獎包括電視、洗衣機，市價超過20萬元。

工作隊隊長張淑萍表示，為了吸引民眾捐血，工作隊每年都會研發不同的媽祖文創品做為捐血禮品，之前有媽祖背包、千里眼與順風耳公仔、媽祖平安符書籤等，今年則有「媽祖鐵飯碗」、「媽祖文青袋」，只送不賣，形成1股蒐藏風潮。

其中「媽祖鐵飯碗」由旅外北港遊子賴欽麃捐贈，賴欽麃響應環保政策，特別以不鏽鋼訂製「媽祖鐵飯碗」，不僅是便當盒，還可做為蒸飯菜器皿，非常實用且具有紀念意義。

張淑萍指出，工作隊舉辦捐血活動至今，已累積捐血袋數達1萬2265袋，連續多年榮獲內政部表揚為「捐血績優單位」，今年希望募得1000袋，邀請大家11日到朝天宮後方行政大樓踴躍捐出熱血。

(中時 )