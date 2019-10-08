知名陶藝家林煙朝（右2）將創作陶藝義賣所得購買復康巴士，8日捐贈給台中市府，由台中市長盧秀燕（右4）代表受贈。（黃國峰攝）

知名陶藝家林煙朝，將創作陶藝義賣所得購買二輛復康巴士，繼5月捐第一輛給中市政府，8日於萬和宮再捐第二輛，將協助服務身障人士。（黃國峰攝）

繼今年5月捐贈一輛復康巴士，知名陶藝家林煙朝先生，8日於中市萬和宮前廣場，再次捐贈1輛小型復康巴士，協助載送行動不便的民眾，由台中市長盧秀燕代表受贈，盧秀燕代表市民向林煙朝先生表達感謝，表示市府將妥善利用這二台巴士，服務身障朋友。

陶藝家林煙朝創作能量，取材於鄉土民情，因此8日的捐贈儀式選在南屯萬和宮舉行，包括社會局局長彭懷真及地方仕紳出席見證，林煙朝表示，一輛復康巴士108萬元，都是他以一件陶藝一萬元，義賣募集所得，因此這其中包含了許多人的愛心，車商也很乾脆的二輛只賣2百萬，希望因此能幫助更多需要的人。

台中市長盧秀燕強調，今年五月捐贈的復康巴士「百福一號」及今天捐贈復康巴士「百福二號」，都為林先生義賣陶藝所得，令人感動，市府未來會好好的落實這份愛心，服務更多身心障礙的朋友。台中市約有12萬多人是身心障礙人士，現有復康巴士270輛左右，一年要執行57多萬次接送服務，耗損迅速，感謝林煙朝先生及他的好朋友們，這樣的愛心，市府感激不盡。

社會局長彭懷真表示，除了復康巴士，市府也透過低地板公車、小黃公車、無障礙計程車、長照接送等多元方式，協助行動不便市民順利就醫、就學、就養、就業及社會參與，更致力開發偏遠區域服務。

林煙朝先生是利用廢棄土角，自製成陶土，經1200度以上高溫窯燒成古樸暗紅色，取名為「南屯燒」，更開創「大肚紅」系列，為創作注入對故鄉土地及地方文化的熱切情感，陶藝壺噴上燒金紙的香灰，噴出金點，襯托茶壺的溫潤質樸，取名為「平安壺」，象徵神明加持。

(中時 )