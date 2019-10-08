台中市生產的紅龍果品質優異，外埔紅龍果更是聞名全台。台中市政府農業局與農會合作持續拓展外銷新通路，今年初首度試銷加拿大，獲得如潮佳評；從7月產季開始時持續外銷加拿大及香港等，7日再度裝櫃約2.5公噸啟航前往香港，創造紅龍果市場新通路。

農業局長蔡精強說，因國內紅龍果栽培面積擴張，產量逐年增加，為維持價格平穩，該局除持續努力拓展外銷通路外，並協助紅龍果青農、產銷班開發果醬、土司、麵條、醋等特色產品。

蔡精強指出，農業局另輔導外埔區農會辦理優質火龍果及農特產品推廣行銷活動；也公告辦理火龍果收購加工，期待以多元方式擴大市場需求保障農友收益，避免造成果賤傷農。

蔡精強指出，台中市紅龍果栽培面積約122公頃，產量約2972公噸，主要產地為外埔、后里及東勢區；因中市環境適合紅龍果生產，果肉甜美多汁、風味獨具，受消費者歡迎，近來更積極開發青皮紅龍果、粉紅紅龍果等新品種，希望創造市場新通路與商機。

(中時 )