又有胃藥回收！食藥署上月宣布將38款具致癌疑慮的胃藥預防性下架，其中一款住院病人用藥「瑞寧25毫克／毫升注射液」，檢驗結果上周出爐。因確認含有致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，將在1個月內完成回收。該注射液為此次胃藥風波中，首款因確實檢出致癌物而回收的藥品。

美國食藥局上月於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，食藥署數日後即宣布將吉胃福適等38款胃藥預防性下架，待安全無虞才能重新上架。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該署上周接獲壽元藥廠通報，旗下「瑞寧25毫克／毫升注射液」所含的NDMA超標。該藥品共有3批號，分別為504222、610282及803052，5日起開始回收。

「瑞寧25毫克／毫升注射液」為住院病人用藥，主要治療胃酸分泌過高、十二指腸潰瘍及消化性潰瘍，一般民眾無法自行取得，市佔率不高。該藥品亦是38款胃藥中，首款確認檢出致癌物而回收的藥品。先前回收的進口藥「善胃得注射液25毫克／毫升」及「安保胃膜衣錠150公絲」，均為市場考量而決定回收，未進行檢驗。

截至目前，確認合格的胃藥已累計至14款，分別是”信東＂ 利爾錠膜衣錠150公絲、胃治潰注射液25公絲／公撮、潰特得膜衣錠150公絲、胃治潰膜衣錠150毫克、佳得胃10公絲注射液、吉適治潰定加強膜衣錠150毫克、＂生達＂ 胃恩利膜衣錠150毫克、＂衛達＂胃達舒膜衣錠300公絲、佳得胃注射液25毫克／毫升、胃治潰膜衣錠300公絲、＂衛達＂胃達舒膜衣錠150公絲、吉適治潰定膜衣錠75毫克、固胃治潰膜衣錠、悅擬停膜衣錠150毫克。

食藥署表示，將在10月18日前公布完整合格胃藥名單，民眾可前往「胃藥異常事件資訊專區」查詢。如對自身使用的胃藥有疑慮，可洽藥師、醫師進行諮詢，切勿自行停藥。為避免其他未爆彈產生，食藥署已參考國際文獻，篩選出可能含有致癌物的藥品，將依據健保用量進行檢測。

(中時 )