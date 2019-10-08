遠東集團徐元智先生紀念基金會執行長黃茂德（右三）和遠東巨城購物中心董事長李靜芳（右二）等人，以寶特瓶象徵行動綠方舟巡展起跑。（羅浚濱攝）

「遠東70生生不息-行動綠方舟巡迴展」8日在遠東巨城購物中心開跑！這台1小時能處理50公斤寶特瓶的環保回收車「mini Trashpresso行動綠方舟」，現場實際操作不到5分鐘，就能把寶特瓶變成小花盆，讓民眾隨時隨地輕鬆做環保，也讓「舉手之勞」的成果更能立竿見影。

國際知名綠設計師黃謙智，帶領小智研發團隊與遠東集團合作，將傳統需要大片土地的回收處理廠，濃縮改造成貨櫃式的環保回收車，化身為行動綠方舟，8日在遠東巨城購物中心首度亮相。

遠東集團徐元智先生紀念基金會執行長黃茂德表示，2009年遠東集團60週年，遠東集團群募152萬回收寶特瓶，興建遠東環生方舟（花博流行館），為100％環保建築。

黃茂德說，2019年為遠東集團70週年，遠東集團將環保行動落實為行動綠方舟，這台輕量環保回收車，首先在遠東巨城購物中心正式亮相展出到25日，接下來將行駛到高雄、台南、台中及新北市，提供國人更多落實環保行動的機會。

小智研發公司執行長黃謙智說，這台行動綠方舟採用熱加壓處理塑料，完全沒有空氣汙染問題，能很快就將廢塑料迅速變為有價值的產品，減少塑料垃圾堆積和轉運，從而降低對環境的汙染。

黃謙智指行動綠方舟1小時能處理200到400個寶特瓶，1天能處理600公斤廢塑料，只要5分鐘就能進行收集、破碎、加熱和塑形，讓寶特瓶變成小花盆，使回收流程變得簡單又有趣。

遠東集團綜效暨零售規劃總部執行長，同時為遠東巨城購物中心董事長李靜芳指出，遠東集團成立70週年，秉持「共創美好未來，你我攜手同行」信念，旗下關係企業接棒推出系列公益活動。

李靜芳說，今年7、8月暑假的「遠東兒童故事節」募童書免費看兒童劇，9月份亞泥生態園區巡迴展邀竹節蟲來作客，到10月行動綠方舟巡迴展，啟航活動皆從遠東巨城購物中心出發，不僅讓新竹的民眾先睹為快，也屢帶來超高人潮及迴響。

(中時 )