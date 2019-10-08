今年是滬尾清法戰爭135周年，新北市政府8日上午舉行「一八八四滬尾-清法戰爭滬尾之役計畫榮耀啟動記者會」，邀請民眾10月份來淡水觀賞史詩大劇、五大主題展館、沉浸式舞蹈導覽等活動，帶大家再次見證淡水的光榮十月。
「一八八四滬尾－清法戰爭滬尾之役」8日上午於新北市立圖書館淡水分館舉辦啟動儀式記者會，開場由「環境藝術節踩街團體」全副武裝上台走秀，再由「戰祭1884」戶外史詩劇團員熱力演出片段內容，精彩的表演與精湛的演技，令人眼睛為之一亮。
文化部文資局副局長邱建發上台發言表示，淡水古蹟博物館所推廣的「清法戰爭滬尾之役」，本次將利用全方位展覽方式，帶大家重回1884年的清法戰爭，以科技、戲劇導覽等形式，重塑歷史中人民所展現團結、決心，傳達新北的核心精神。
淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，為推廣「一八八四滬尾－清法戰爭滬尾之役」，特別邀請金曲獎得主許秀年、雲力思站台宣傳，邀請民眾10月份到淡水欣賞免費戶外大劇《戰祭1884》、遊歷五大主題展館，此外民眾還可以散步到「1884河岸市集」品嘗美食，並透過全國首創「沉浸式導覽-任務1884」由舞者帶民眾穿梭淡水巷弄，重返古戰場的光榮。
(中時 )
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