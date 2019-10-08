遠東巨城購物中心的亞泥生態園區巡迴展，生態解說員將竹節蟲放在小朋友手上大玩接力賽，讓小朋友驚喜連連。（羅浚濱攝）

遠東集團今年邁入70周年，位在花蓮的亞泥生態園區特別讓最受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲們「結伴出訪」，首站在遠東巨城購物中心開展，生態解說員向小朋友介紹竹節蟲外，並把竹節蟲放在小朋友手上，大玩接力賽或爬到身上，讓小朋友驚喜連連。

「遠東70節節高升-亞泥生態園區巡迴展」，9月17日在遠東巨城購物中心6樓開展，展出白紋巨竹節蟲、長肛竹節蟲、幽靈竹節蟲、棉桿竹節蟲及綠椒竹節蟲等6種身型大小都不同的竹節蟲，讓民眾體驗自然生態之美，13日閉展，還沒來觀賞的大小朋友要保握國慶連假來喲！

遠東集團為了這次生態巡迴展，亞泥花蓮廠特別由生態專家專車護送竹節蟲，避免假手他人導致竹節蟲出現不適。

同時，竹節蟲的飼育環境，需要保持適當溫濕度，因此現場每個展示箱內都裝設造霧機，以維持適合竹節蟲生長條件，同時備妥足夠的食草植物，讓竹節蟲的食物不虞匱乏。

亞泥生態園區的竹節蟲巡迴列車，將依序開進中壢遠東SOGO、台中、台南、高雄、台北、新北等地遠東百貨和SOGO百貨，讓更多民眾帶著孩子就近觀察多種竹節蟲樣貌，一窺竹節蟲的驚奇故事。

遠東集團同時歡迎各地民眾，抽空前往花蓮亞泥生態園區，體驗更多更完整的竹節蟲、蝴蝶及原生植物生態。

亞洲水泥積極營造綠色永續家園，以花蓮廠獨有的礦山植生綠化技術，移地保育打造出亞泥生態園區，園區內除栽種約250種原生植物外，並飼育10多種竹節蟲和30多種蝴蝶，每個月吸引數千位遊客參訪，深受好評，是台灣水泥業界第一座環境生態教室。

(中時 )